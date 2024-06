Jak widać w polskiego żołnierza można rzucać kamieniami, można go okładać gałęziami, można nawet go dziabnąć nożem. Nie wiem co się zmieniło w tym kraju, kiedyś polski żołnierz był nietykalny, atak na żołnierza to był atak na państwo. Dzisiaj polski żołnierz to jest jak jakiś śmieć którego można kopnąć. Kiedy ktoś wreszcie coś z tym zrobi? Kiedy polski żołnierz w obronie swojej i swojej ojczyzny zacznie używać broni w którą jest wyposażony?