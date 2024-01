Do przyjęcia Euro potrzebna jest zmiana art.227 Konstytucji. Art. 227 ust. 1 stanowi, że Narodowemu Bankowi Polskiemu "przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Żadna siła polityczna w obecnym układzie politycznym nie ma na to szans. Game Over.