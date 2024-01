I bardzo dobrze!

Im wiecej takich wysr.ywow UE wymysli, tym szybciej ta cala eko-sciema padnie na ryj.

Jest to robione oczywiscie w obronie przed chinskimi podrobami za pol ceny, no ale to miecz obosieczny. ¯\(ツ)/¯

Pozniej to juz tylko krok od przymusowej wymiany baterii np co 2 lata (bardzo to eko), bo inaczej auto nie przejdzie przegladu.

Nie stac cie? No trudno. Nikt nie powiedzial, ze kazdy musi posiadac samochod. Jest rower,