Nie ma co testować, to jest wiadome. Do tego każda taka zima z siarczystym mrozem niszczy akumulatory bezpowrotnie o kilka %. Tyle tego w salonie Ci nie powiedzą. Owszem są nowoczesne konstrukcje gdzie cześć energii jest przeznaczona do podgrzania pakietu. Tyle że w tanich elektrykach to na próżno szukać takiego systemu!