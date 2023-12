...jedzenie w lodówkach zdążyło się zepsuć. – 25 kilogramów kurczaka, 10 kilogramów schabu, 2,5 kilograma dorsza, 4 opakowania krewetek, 20 kilogramów frytek – wylicza w rozmowie z Radiem ZET restaurator.

Obliczył, że wszystkie te składniki można przeznaczyć na wyprodukowanie w pizzerii dań o wartości około 14 tysięcy złotych.

A jakby do pizzy dodawał złote płatki, to by jeszcze więcej "stracił".Koszt zmarnowanego jedzenia to jakiś 1000 zł z hakiem.Tonie w długach