Kiedyś mój Stary poszedł rejestrować auto. Baba mu powiedziała, że dowód rejestracyjny będzie do odebrania jakiegoś tam dnia. Patrzę w kalendarz i mu mówię, że to sobota i baba się pewnie pomyliła i niech idzie w poniedziałek. A on, nie, on musi iść jak mu baba powiedziała. Poszedł i wraca wqrwiony. #!$%@?ł sprzątaczkę I ochroniarza, że mają zamknięte. To wszystko dzięki mojemu Staremu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )