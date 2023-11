To po jaką cholerę wy usilnie odtwarzacie minione formy życia?

Małżeństwo, rodzina, dzieci itd. miały swoje miejsce w historii, ale dzisiaj są dla mężczyzny zwykle ścieżką do przegrania życia.

Nie oznacza to, że trzeba stronić od kobiet, tylko po co pchać się w formalizację związku czy wspólną nieruchomość, na których najpewniej stracicie?

I tak, takie myślenie doprowadzi do nasze społeczeństwo do "zagłady", spowoduje "kres cywilizacji białego człowieka" itp. Ale to będzie problem Pokaż całość