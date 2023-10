Klasyk. Jedzie lewym gdzie powinien jechać prawym skrajnym. Gdy biała skoda chce go wyprzedzić z prawej strony (bo zgodnie z przepisami może) to ten zajeżdza mu drogę. Gdyby był tam gdzie jego miejsce lub się z niego nie ruszał to w obu przypadkach skoda przejechała by bezpiecznie.