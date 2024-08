Dzięki, ale teraz działki tak długo się sprzedają, że niektóre od dwóch lat znam jak obserwuje rynek xd najlepsze jest to że pajace z agencji nieruchomości zamiast obniżać to podwyższają ceny, żeby w ten sposób ludzi nakręcić.

Plus taki, że coraz więcej ludzi decyduje się sprzedać bezpośrednio i dziękuję agencjom, które za jedyne kilkadziesiąt-set tysięcy zrobią ładniejsze zdjęcia i pani agentka poświęci cyckami.