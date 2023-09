Tam zdaje się jest problem z czujnikiem temperatury a konkretnie przewodami które potrafią skorodować. Nawet w filmie jest informacja o akcji serwisowej i aktualizacji OBD. Bez poprawnych wartości temperatury najwyraźniej system traktuje brak sygnału z czujnika jako wartość minimalną co powoduje przegrzewanie EGR i jego rozszczelnienie a w konsekwencji pożar.



Widać kierujący ogarnięty, nie dość ze znalazł optymalne miejsce do zatrzymania to jeszcze nie otwarł maski co w jakimś stopniu uratowało auto.