Ale wiecie, że podczas awarii wymagających nagłego lądowania to jest standardowa procedura? Lądowanie awaryjne z pełnymi zbiornikami to większe ryzyko. Gdy taką awarię ma samolot dolatujący do Okęcia, to zrzuca paliwo gdzieś nad Kampinosem. Przy czym gdy zrzut jest z wysokości 2-3 km to paliwo wyparowuje i nie dolatuje do ziemi.