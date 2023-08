Przypominam,że właściciele tych droższych (niż porównywalne modele spalinowych) aut dostawali przywileje.Jazda buspasem,bezpłatne parkowanie,bezpłatne tankowanie/tankowanie z dopłatą,obniżony podatek przy zakupie,zwolnienie z podatku od samochodu,dopłaty do zakupu.Wszystko to na koszt najliczniejszych,mniej zamożnych podatników.Transfer od biednych do bogatych.Czyli rewolucja,ale w krzywym zwierciadle.