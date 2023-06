Mam nadzieję że się znajdzie. Ale reakcja społeczeństwa typowa.



Nie bez powodu to mężczyzni wysyłani są do walki na wojnie - po prostu jak mężczyzna ginie to jest to coś naturalnego, śmierć jak śmierć. Ale jak ginie kobieta to to jest tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka