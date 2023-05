Ja #!$%@? cyrk na kółkach. Ceny nawozów były kosmiczne, bo spółeczki skarbu państwa zbierały hajs na wybory. Teraz się okazuje, że zarzynanie strategicznego podmiotu żeby skrobać trochę hajsu na rozdawnictwo to jednak nie najlepszy pomysł, wiec co - siup do orlenowego wora - pytanie ile tym razem stracimy, przy lotosie poszło 4,4mld.