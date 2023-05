Jakby przynajmniej dokładnie kopiowali to takie żywe kopiarki to by nawet przydatne były a jak oni z wejściowego produktu "na wyjściu" otrzymują urzeczywistnienie rysunków z dzieciństwa ulepione z niespasowanych plastików i gównolitu, których nawet w całkowitej ciemności heroiniaż z dwudziestoletnim stażem i 5 promilami we krwi nie jest w stanie pomylić z oryginałem. W sumie to wisienką na torcie jest fakt, że niejednokrotnie oryginały sami produkują.