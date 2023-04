Po pierwsze to nie do końca Ray Tracing tylko Globalna iluminacja oparta na Ray Tracingu przez co obszary oświetlone np. przez słońce oświetlają się wzajemnie oraz wpływają na kolorystykę. Po drugie w Kingdom Deliverance już jest bardzo dobry system Ray Tracingu oparty na voxelach (Voxel Based Global Illumination) więc instalacja tego RTGI mija się trochę z celem i niepotrzebnie obciąża GPU. No ale kto bogatemu zabroni.