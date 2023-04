Choroba ochrony zdrowia. Gigantyczne kolejki odbierają nadzieję

Co za bzdura - opieka jest doskonała. Jak trzeba to ordynator kule do domu przywiezie albo łóżko na OIT się zarezerwuje na 2.5 roku dla nierokującego pacjenta. Nie wiem na co narzekacie - ja mam tak sobie, bo czekam do specjalisty z publicznego ubezpieczenia nawet 3 dni w tej tęczowej Holandii a nigdy ordynator mi nic do domu nie przywiózł. I wy macie jeszcze czelność narzekać?