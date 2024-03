Stare metody są najlepsze i nadal modne. Robienie u siebie zamachów terrorystycznych to najlepszy sposób by opinia publiczna zmieniła zdanie na temat wojny. Chodzi pewnie im o to by ludzie poczuli chęć odwetu na Ukraińcach dzięki temu łatwiej będzie ich zwerbować.

Zaraz pojawi się ekspresowe śledztwo, ucieczka Ukraińców, wyraźnie zdjęcia i rozmowy wszystko idealne podane na tacy.