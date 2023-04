Jak można w 2023 roku nie płacić pracownikom. Nie pojmuję tego, a napatrzyłem się sporo. Lata mijają, a praca u prywaciarza to dalej stąpanie po cieniutkim lodzie zaczynając od atmosfery i szacunku, a kończąc na terminowości wypłat.



Tyle się mówi o "złych" międzynarodowych korporacjach, a w porównaniu do januszexów to jest wypoczynek i spokój.