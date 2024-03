Każdy z Was, który ochoczo nawołuje do wydalenia rosyjskich dyplomatów daje tyko przykład na to dlaczego "elity" traktują nas jak mięso armatnie, a nie pełnoprawnych, myślących obywateli. Relacje dyplomatyczne warto utrzymywać nawet z krajem, z którym jest się w stanie wojny, nie mówiąc już o sytuacjach takich jak ta. Polityka i dyplomacja to gra, w której wygrywa cwanszy, a nie bardziej narwany.