Ponieważ Pan Bóg interesuje się piłką nożną, na początku eliminacji do Euro posłał Ducha Św. na Ziemię, aby ten zdał mu relację, jak to piłkarze się przygotowują.Duch Św. rzekł:- Estończycy nic nie robią, Walia trenuje, Polska chleje.Po pewnym czasie Pan Bóg znowu poprosił Duch Św. o sprawdzenie co dzieje się z piłkarzami:- Estończycy zaczynają trenować, Walia trenuje, Polska chleje.Ostatnio znowu była wizyta Ducha Św. -