Kto powinien beknac? Jak rzad oglasza kredyt 2% to pol spoleczenstwa wiwatuje i cieszy sie jakby mialo to odmienic ich sytuacje zyciowa. Po roku jak ceny tych samych mieszkan drozeja o 39% to nagle "ktos musi za to beknac". Ludzie, zacznijcie w koncu myslec i zrozumcie ze populistyczne programy nie maja na celu zrobic z Was rentierow ani zadnych wlascicieli mieszkan xD