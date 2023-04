Ja pierd.ole.. Brak słów na coś takiego. Skoro tak go nie chciała, to już prędzej zrozumiałbym oddanie do domu dziecka, choć zacząć powinna od antykoncepcji. Wiem też, że jest tu dużo napinaczy, ale sam chętnie wykonałbym jakąś karę cielesną na niej - np. łamanie rąk jakimś kijem.