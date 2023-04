A tak swoją drogą to genetycznie dziesiątki milionów Rosjan to w mniejszym czy większym stopniu zeslawizowani Finowie. Do tego kilka milionów to oficjalnie ludy fińskie, np. Komi, Permiacy czy Mordwini mówiący w swoich fińskich językach w domu, a nawet ok 150 tys. to Finowie pozostali na ziemiach Finlandii włączonych do ZSRR potem.