Wakacje kredytowe się ludziom pokończyły to można wrócić do podwyżek stóp procentowych.

NBP zawsze w służbie społeczeństwa. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A tak serio, to do wyborów nie odważą się stóp podnieść.

Ale co będzie później to Bóg jeden raczy wiedzieć.