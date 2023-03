Jakbym mial dawac najbardziej wymyslne teorie spiskowe to: Agent bolek ,papaj, balbina, sapiecha i prymas 1000 lecia w orgii ze zdjeciami xD Skoro Franciszek mowi ze wszystko bylo tuszowane do afery bostonskiej...... SB/NKWD/KGB nie dopuscilo by nikogo kto nie byl ich agentem do wladzy majac na nich papiery. Stad Jedraszewski nie dopuszcza nikogo (<- teoria spiskowa) ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■