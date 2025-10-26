11-latka złamała kręgosłup na sali zabaw podczas przyjęcia urodzinowego
Dziewczynka spadła z dwóch metrów na miejsce, gdzie powinna być napompowana poduszka, a nie była! Obsługa zapomniała ją napompować - relacja matki solenizantaPacio
Komentarze (180)
Trzeba zabezpieczyć pieniądze na koncie spółki na odszkodowanie zanim ogłosi upadłość. Nie widzę żeby jeszcze ktoś kiedykolwiek się tam się bawił.
https://wykop.pl/link/6854637/twitchcon-2022-streamerka-z-peknietym-kregoslupem-ofiary-bez-prawa-do-roszczen
TwitchCon 2022: Streamerka z pękniętym kręgosłupem. Ofiary bez prawa do roszczeń
No ukrzyżować ich xD Chyba można zakładać, że jeśli zostawia się dzieciaka w miejscu dla dzieci, to będzie tam zapewnione jakieś bezpieczeństwo.
https://rejestr.io/krs/573593/edustudio
@Xkamox: Powinny być procedury sprawdzające, mechanizmy bezpieczeństwa itd. Jak w samochodzie nie zapniesz pasa to będzie pikać ;)
Obsługa nie była przeszkolona i nie była w stanie udzielić jej pierwszej pomocy, a miejsce w żaden sposób nie było zabezpieczone przed dziećmi.
Oczywiście google nie puszcza opinii. Skandal. Przecież inni potencjalni użytkownicy powinni być o tym poinformowani.
Gdyby to dotyczyło mojego dziecka, zatłukłbym obsługę a janusza zarządzajacego tym obiektem publicznie nabił na pal.
@walles: I bardzo dobrze robi - nie korzystałeś z tej firmy, to Twoja opinia na podstawie artykułu prasowego nie ma żadnej wartości.
To pisz o tym chociażby na wykopie, żeby zaindeksowała się nazwa firmy, zamiast zaśmiecać opinie googla. Dzisiaj robisz coś zgodnego z moralnością, ale przecież google ogranicza to właśnie dlatego, że dokładnie ten sam
@walles: Akurat nie łzyj. Jak małpa się rzucasz w owczym pędzie i już lecisz oceny wystawiać. Mam nadzieję że nie głosujesz w wyborach z takim podejściem?
Takie znaki to nie majątek.
wypadek wydarzyl sie tuz po godzinie 10, wiec krotko po otwarciu. pewnie byla wieksza rezerwacja zrobiona.
nie wiem jak takie place sa konstruowane, ale brakuje jakiegos panelu czy lampki wskazujacej na status urzadzenia..