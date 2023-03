Petycja o odebranie Tomaszowi Duklanowskiemu orderu państwowego

No to teraz odebrać medale każdemu "dziennikarzowi" który po swoim artykule o pedofilu rzucił łatwe do rozpoznania dane ofiary.



Oh wait.

Jak tyczy sie to 13letniego ministranta z parafii pod wezwaniem św. Józefa w Pcimiu Dolnym to już nie jest ujawnianie danych ofiary, ale "syn poseł" to już tak.

Podwójne standardy.



Trzeba cisnąć oba przypadki a nie ten "ważniejszy", bo ktoś jest z opozycji