ZRZUTY

To popularna nazwa poroża jelenia/Daniela/sarny wtedy gdy osobnik płci męskiej pozbędzie się ich a one leżą na ziemi.

AUTENTYK z życia.

Kiedyś zawitałem do domu kolegi i widzę że na ścianie ma czaszkę jelenia wraz z porożem.

-Dostałeś od myśliwego czy kupiłeś na allegro? Zapytałem.

-Nie znalazłem w lesie. Odpowiedział.

-jak znalazłeś????

-I to był zrzut z czaszka.