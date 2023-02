TL;DW



1. Zmarnowana woda - wliczanie naturalnej wody niezdolnej do picia lub związanej przez rośliny do hodowli bydła.

2. Ilość wody na wyprodukowanie wołowiny nadal większa niż np. w przypadku ryżu, ale mięso jest dużo bardziej pożywne, więc przelicznik jest korzystniejszy.

3. Ok. 90% paszy pochodzi ze źródeł niejadalnych dla człowieka (skorupki migdałów, łodygi kukyrydzy).

4. 2/3 gleby na świecie nie nadaje się do uprawy rolnej, ale można tam pasać zwierzęta.

