Ale fajne komentarze( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). We Francji w restauracji zero problemow o wejscie z psem, jedyny warunek- pies nie moze biegac wszedzie i ma byc na krotkiej smyczy, zeby nie platal sie pod nogami. W Belgii to samo. W Holandii w barze tez zero problemow. Skad u was taka nienawisc do zwierzat?