Patrząc na komunikację rządu, to wygląda jakby ktoś memy wklejał. I to zdecydowanie nie takie najlepsze. Sam premier produkuje materiał do drwin.
@dawid_lbn: Patologię to mamy POPiS lat wielu i nie zmienia się nic. Po prostu niewiele osób interesuje jak pali się w polsce pieniądze w dotacjach.
Tutaj masz podobny projekt tej samej osoby ogłoszony w 2018, również 599 310
Takie kwiatki na przepalanie kasy były zawsze.
Teraz tylko dają je internautom na tacy :D
Jakoś przez 8 lat nikt nie poruszał tego tematu, podobnych "badań" są tysiące. Fakt jest taki że ogromna część dotacji to bezsensowne przepalanie pieniędzy
