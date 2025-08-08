Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Polski rząd postanowił działać i wyłączył stronę, na której można było sprawdzić, na co poszły nasze pieniądze. Na szczęście wiemy, jak się do niej dostać. Od rana w Polsce trwa afera związana z dotacjami z KPO. Okazało się, że innowacyjność polskich przedsiębiorców to jachty czy remonty mieszkań...Bulgo
Komentarze (36)
@sawes1: Pożar w burdelu, zamykamy stronę xD
Tutaj jeszcze bardzo ciekawa wypowiedź Pana z PO, który przytulił melona z dotacji:
To jest tak bezczelne i ohydne....
Wiec nie ma najmniejszej watpliwosci co do celowego wylaczenia dostepu.
(dodalem info w powiazanych; mozesz tam kliknac +)
Długo się zastanawiałem, dlaczego ktoś głosuje na Konfe… teraz już wiem. To ostatnie ugrupowanie, które może rozgonić bandy starych prykow. A jeżeli tego nie zrobią, to czeka nas rewolucja lub wojna.