Nie głosowałem na PIS. Głosowałem na KO, bo jakiś cień przeszłości został, znak przemian po 1990. Ale ta kadencja to festiwal nieudacznictwa, a przez aferę z KPO niech znikają na zawsze.

Długo się zastanawiałem, dlaczego ktoś głosuje na Konfe… teraz już wiem. To ostatnie ugrupowanie, które może rozgonić bandy starych prykow. A jeżeli tego nie zrobią, to czeka nas rewolucja lub wojna.