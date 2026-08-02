Cofam do tyłu - Giełda
Kolejne przygody spod łódzkiej giełdy, gdzie problem na ulicy Lodowej został częściowo wyeliminowany poprzez zamontowanie słupków, lecz wzdłuż ulicy Dostawczej możemy nadal co tydzień obserwować obraz drogowej patologii.rybeczka
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Komentarze (109)
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Z tym wojskowym to się trochę pogubiłem, bo on powiedział chyba, że służył w radzieckiej armii. Albo chodziło mu o to, że walczył po stronie rosyjskiej na terenie Niemiec ("służył w Niemcach"), albo już sam za bardzo nie wie, po której stronie był. Do tego kompletny brak instynktu, bo akurat w Polsce to i jednych i drugich najchętniej pogonilibyśmy widłami.
@tellet: Polak. Skąd importowany?
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