Z tym wojskowym to się trochę pogubiłem, bo on powiedział chyba, że służył w radzieckiej armii. Albo chodziło mu o to, że walczył po stronie rosyjskiej na terenie Niemiec ("służył w Niemcach"), albo już sam za bardzo nie wie, po której stronie był. Do tego kompletny brak instynktu, bo akurat w Polsce to i jednych i drugich najchętniej pogonilibyśmy widłami.