Przecież wpisywanie fałszywych wizyt/schorzeń działy się jeszcze przed wybuchem afery. Dużo ludzi mówiło, że służba zdrowia leży i dopóki nie naprawi się całego systemu - dopłacanie to jak wlewanie wody do dziurawego wiadra. Oczywiście był kwik, że niedofinansowana jest, że trzeba więcej, WTEDY NA PEWNO SIĘ POPRAWI.



Teraz widać jak na dłoni, jak bardzo zepsuty jest system zdrowia i nawet jakbyśmy dopłacili kolejne 100mld rocznie, to po prostu to nasza służba zdrowia Pokaż całość