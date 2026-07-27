Zdrowym dzieciom wpisywano fałszywe choroby. Ciąg dalszy afery w przedszkolu
W przedszkolu uśmiechnięte dzieci, w dokumentach diagnozy zaburzeń adaptacyjnych i wizyty u psychologa na koszt NFZ, czyli jak rozkrada się pieniądze i dlaczego ciągle składka zdrowotna zawsze jest za mała. W pigułce jak się biorą wielkie majątki całej tej branży rozkradania pieniędzy.iggy_p
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Komentarze (30)
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przecież jak dzieciak lub nawet dorosły na serio na coś zachoruje to później lekarz na podstawie wcześniejszych (fikcyjnych) chorób może postawić błędną diagnozę, a to może doprowadzić do jeszcze większych szkód zdrowotnych
@wiktor-kazimierczak: Kogo to typie obchodzi, bo chyba Państwo Bolzgie nie jest tym zainteresowane
Baa, może nawet będą musieli zwrócić te rozkradzione środki.
@majk3l: No, ale już bez przesady!
https://www.money.pl/finanse/zarzad-szpitala-wylecial-po-aferze-ratusz-podal-ile-wyplacil-odprawy-7310870681155968a.html
teraz pytanie czy poza póściem na prokuraturę można cywilnie pozwać konowała? w sensie być stroną w postępowaniu bo jakby nie patrzeć on posłużył się twoimi danymi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na szkode państwa
Teraz widać jak na dłoni, jak bardzo zepsuty jest system zdrowia i nawet jakbyśmy dopłacili kolejne 100mld rocznie, to po prostu to nasza służba zdrowia
I to jest chore, że wyszło dopiero przy aferze. Czyli jak się ktoś walnie i wpisze zły kod to system tego nawet nie wie. Masakra.