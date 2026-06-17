Podrożeją napoje
Rząd chce w III kw. przyjąć projekt dotyczący uszczelnienia systemu opłaty cukrowej i aktualizacji jej wysokości - wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projektowane zmiany zakładają, że 96,5 proc. wpływów z opłaty ma trafić bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia.dizzapointed
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Komentarze (76)
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Powodzenia Donaldinho w przyszłych wyborach.
Jak byłem młody to oryginalna cola czy pepsi wydawały się produktami premium i w domu pojawiały się raczej od święta. A na co dzień to co najwyżej jakaś podróbka.
Potem był taki okres że pracując i zarabiając wcale nie jakoś dużo te produkty wydawały się tanie. Lata przedcovidowe były po prostu peakiem życia w tym kraju.
Teraz wracamy do tego że trzeba być chyba lekarzem żeby kupować takie rzeczy
@FrozenShade: Dziura w budżecie sama się nie zasypie. Możnaby ograniczyć wydatki, ale ... po co.
Lepiej dowalić cichych podatków i przypudrować je jakimś świadczeniami socjalnymi.
Czasem też się zastanawiam czy PR-wo nie lepiej jebnać jednego większego podatku zamiast dopieprzać milion mniejszych, 1 barany szybko zapomną, ale 10 daje wrażenie że było ich 100.
Ja myślę że tutaj bardziej chodzi o wyeliminowanie wątpliwości, czy aby na pewno każdy Polak ma w portfelu nie więcej niż 100zł.
W celu ograniczenia dostępności ekonomicznej napojów słodzonych rząd przewiduje podwyższenie wysokości opłaty:
- stałej za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008: z 0,50 zł do 0,70 zł;
- zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5g w 100 ml napoju: z 0,05 zł do 0,10 zł;
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Dwudziestydrugi: zadne badania nie wskazuja na szkodliwosc slodzikow
Dopóki nie utnie się tematu wynagrodzeń lekarzy to jakakolwiek propozycja dosypywania szmalu do NFZ powinna być natychmiast wyrzucana do kosza. Tak, za mało się w PL wydaje na służbę zdrowia, ale w obecnej sytuacji dosypywanie szmalu zmieni tyle że pod szpitalem zamiast Porsche będzie stał Bentley.