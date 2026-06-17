Fajne koło zataczamy.



Jak byłem młody to oryginalna cola czy pepsi wydawały się produktami premium i w domu pojawiały się raczej od święta. A na co dzień to co najwyżej jakaś podróbka.



Potem był taki okres że pracując i zarabiając wcale nie jakoś dużo te produkty wydawały się tanie. Lata przedcovidowe były po prostu peakiem życia w tym kraju.



Teraz wracamy do tego że trzeba być chyba lekarzem żeby kupować takie rzeczy Pokaż całość