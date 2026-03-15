Fałszywy chirurg w godzinę nauczył się medycyny. Uratował 13 osób
W ciągu 60 lat życia udawał m.in. mnicha, wykładowcę i psychologa. Największego wyczynu dokonał jednak podczas wojny koreańskiej, gdy podczas walk trzynastu żołnierzy zostało rannych. Zamknął się z podręcznikiem do chirurgii, a później przystąpił do operacji. Wszystkie zakończyły się sukcesem!epicentrum_chaosu
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
Zawód jest sztucznie gatekeepowany jak wiele innych zawodów w polsce i nie tylko.
Wykopkiem może być każdy, nawet niziny mogą być bordo, jednak nigdy nie będą miały startu do takiego człowieka.
W sumie nie powinienem być zdziwiony. Kojarzycie np. film "Przełęcz ocalonych"? W tej produkcji musieli mocno ograniczyć dokonania Desmonda Dossa. Poważnie,