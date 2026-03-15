Zobaczcie co to jest AlphaFold - to bestia AI do projektowania białek. Przewiduje trójwymiarową strukturę białek na podstawie ich sekwencji aminokwasowych. w swojej bazie ma strukury 200 milionów białek, przed jego uruchomieniem znane było < 200 tys.



Ta sama sekwencja aminokwasów może działać zupełnie inaczej, jeśli przyjmie inny kształt. Na logikę nie zawsze to działa co ci z takiej sekwencji wyjdzie, AlphaFold działą "nie ludzką logikę" dzięki czemu jest skuteczne



