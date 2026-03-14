Chirurg operował przez robota z 2400 km live dla 20 tys. urologów
Prof. Dasgupta przeprowadził pionierską operację robotyczną transmitowaną na żywo podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Pacjenta i chirurga dzieliło 2400 km. Oglądało 20 000 urologów z całego świata. Medycyna jutra już dziś.real_scoria
Jak to będzie działać, to pacjenci nie będą czekać w kolejce a chirurdzy przestaną zarabiać gigantyczne pieniądze i zostaną jaka "backup" w nowych/trudnych/ryzykownych operacjach, jak Hinuds/AI zacznie lagować, etc...
Jeden chirurg nie przeprowadza operacji - potrzebujesz pielęgniarki, instrumentariuszki, anastezjologa, worek na ciało i robota. To, że robotem będzie sterował zdalnie hindus to tylko ułamek problemu.
No i zakładasz, że robot się nie popsuje...
Im więcej zarabiają lekarze tym jest większa presja na ich zastąpienie AI.
Akurat chirurdzy będą najdłużej zastępowani bo operacja to jednak skomplikowana rzecz. Ale robotyka również się rozwija bardzo szybko. Jak będziecie mieli wybór wycięcie raka teraz przez robota czy za 7 lat przez człowieka to wybór będzie oczywisty
(60 milisekund)
