AI przez pomyłkę wysłało 50-letnią babcię z Tennessee do więzienia na pół roku
Angela Lipps spędziła pół roku w areszcie przez błąd systemu rozpoznawania twarzy. AI uznała ją za oszustkę, choć kobieta była 1200 mil od miejsca przestępstwa. Przez tę pomyłkę straciła dom i auto, a po wyjściu na wolność nie doczekała się nawet przeprosin.matixrr
https://www.youtube.com/watch?v=B9M4F_U1eEw&t=63s
Gość miał przy sobie wszystkie dokumenty jakie mógł mieć a policjant i tak stwierdza że AI nie mogło się pomylić.
W lipcu amerykańscy marszałkowie sądowi aresztowali ją w domu,
@kosma666: No, jak marszałkowie to "z honorami" ;)
A ile to w jardach i wiorstach?
