System kaucyjny. Dokąd trafiają nasze pieniądze, jeśli nie oddamy butelki?
Wprowadzony kilka miesięcy temu system ma na celu głównie odzyskanie wysokiej jakości plastiku do produkcji nowych butelek. Działa teoretycznie bardzo prosto. Kupując napój ze specjalnym znaczkiem, płacimy kilkadziesiąt groszy więcej to kaucja doliczana do ceny przez producenta.rahodeee
Komentarze (66)
Zrobiliśmy z Was śmieciarzy, a Wy nadal nas popieracie.
To jest propaganda mająca nas zaślepić na to, że płacimy 50 groszy za nic, prosto do kieszeni operatorów systemu w zamian dostając droższy wywóz śmieci
@dziacha: Nie tylko śmieciarzy z ludzi ale również śmietniska ze sklepów. Takiego chlewu jaki dzisiaj widziałem wokół automatów to nie ma we wsi. Śmieci, worki, nieprzyjęte butelki włącznie ze szklanymi po wódce. Dramat.
Nie to nie jest zysk. Oni to robią z dobrego serca... JA P------E!
@mk321: Plastikowe też się walają wokół automatów. Bo automat nieczynny lub nie przyjął to ludzie zostawiają.
@buzzardpl: Nie powinno być żadnych zewnętrznych operatorów - tylko i wyłącznie gmina.
@sylwke3100: Gmina odbiera w żółtych workach i to działało, tylko mafia zwęszyła biznes.
I nie wiem czy jestem debilem czy bogolem, czy why not both.
"Ustawa wprowadzająca system kaucyjny została przyjęta w 2023 roku, jeszcze za rządami PiS. "
https://oko.press/system-kaucyjny-kiedy-ruszy
Klasyka, PIs aaaaabsolutnie wszyystko zwala na KO, a wystarczy 3 min grzebania i okazuje się, że sami maczali w tym palce.
Dosłownie 10 ostatnich "afer" jakie PIs krytykuje, to wszystko oni albo wprowadzili, albo chcieli wprowadzić tylko przegrali wybory.
To jest dosłownie komedia XD
@Rudz1elec: nie wiedziałem że się do PiS zapisał.... No ale na Wykopie to się można wiele rzeczy nauczyć.
Obecnie sortownie dysponują technologią, dzięki której maszyny odzyskują plastik ze śmieci dużo skuteczniej, niż robi to człowiek
- Trzeba ją wyrzucić płynnym ruchem, koszykarskim, bo inaczej automat łapie informację, że w środku jest ręka. A maszyna wyświetla, że doszło do zacięcia, bez informacji, co się stało.
Dlatego zamierzam niebawem zarzucić prokuratury zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa oszustwa.
Chciałem jako praworządny obywatel oddać do recyklingu, a poszło do