Ceny rosną znacznie szybciej, niż pokazują oficjalne dane GUS
Najnowszy raport "Indeks cen w sklepach detalicznych" ujawnił, że ceny podstawowych produktów w sklepach detalicznych zdrożały rok do roku średnio o 3,8%. To wynik blisko dwukrotnie wyższy, niż podaje GUS.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
"
GUS nas okłamuje?
Tak znaczące różnice w wynikach raportów Głównego Urzędu Statystycznego i UCE Research skłaniają do refleksji, co jest tego przyczyną. Jak wyjaśnia dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito, różnica wynika z kategorii ujętych w badaniach. Ekspert tłumaczy, że: „Nasz raport koncentruje się na wybranej, ale bardzo ważnej z perspektywy konsumenta grupie produktów codziennej potrzeby. Wskaźnik CPI obejmuje znacznie szerszy, ważony koszyk towarów i usług, w
mleko - w dół o 1,5zł dla rolnika, w marketach też już leci w dół
mąka- w dół
cukier- w dół
owoce i warzywa- za grosze, dużo taniej niż rok temu, nawet borówki sprowadzane z południowej półkuli są tańsze niż rok temu
mięsa, może poza kurczakami które są stabilne, wszystko inne potaniało rok do roku