Sztormy odsłoniły ok. 100-metrowy fragment skały osadowej z utrwalonymi szkieletami dwóch wielorybów, których współczesnymi krewnymi są fiszbinowce. Odkrycie z plaży Galé-Fontainhas - jedno z najbardziej kompleksowych tego typu w Europie - pozwoli uzupełnić luki w wiedzy o mioceńskiej faunie.