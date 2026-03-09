Rusza produkcja europejskiego smartfona
Smartfon oferuje fizyczny przełącznik prywatności, pozwalający jednym ruchem odłączyć mikrofon, kamerę i czujniki. To odrodzenie europejskiej myśli technicznej. Pozwala na uruchamianie aplikacji z Androida bez Androida.Montaż końcowy odbędzie się w Salo, w Finlandii tam gdzie Nokia.Rougelord
@fiaslnfilrangve: a próbuje? nie znalazłem takiej informacji w artykule
@PanieAreczku: Absolutnie nie. To jest mniej więcej rozmowa na poziomie ktoś jest alkoholikiem więc obwiniamy alko za to, że ktoś nie umie pić. Dobra, masz nieskończony scroll, ale kto każe ci siedzieć całymi dniami i scrollować? Nikt, sami to sobie robicie a później mówicie, że wszystko jest złe xD
Po co Piszesz losowe słowa w Środku zdania Wielką literą?