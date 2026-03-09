Wy się śmiejecie a ja chętnie bym wrócił do czasów sprzed smartfonów. O------o nam wszystkim z nadmiaru bodźców. Pamiętacie jeszcze jakie życie było normalne? Ludzie ze sobą rozmawiali. My to u siebie nawet wprowadzamy box z blokadą telefonów jak ktoś wchodzi do domu to zostawia telefon przy wejściu - zwłaszcza w święta. Jesteśmy uzależnieni - od młodych po starych. Byliśmy obecni, a teraz jakieś zombie / autopilot mode