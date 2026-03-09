Celowo pogarszają sprzęt i gry po zakupie. Norweski raport uderza w branżę
Norweska Rada Konsumentów opublikowała obszerny raport, w którym oskarża producentów elektroniki i twórców usług cyfrowych o systematyczne pogarszanie funkcjonalności produktów już po ich sprzedaży, wykorzystując do tego aktualizacje online. Autorzy raportu wskazują na gry wideo, drukarki, auta...jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
Z drugiej strony, przy telefonie praktycznie każda aktualizacja to problem + w--------e - np kiedy
I to jest właśnie największy powód strachu przed elektromobilnością, używany benzyniak nigdy by czegoś takiego nie zrobił
Apple ma zamknięty ekosystem, wie jakie możliwości mają poszczególne produkty które wypuścili i powinni optymalizować soft pod kątem możliwości urządzeń.
I robią to ale w odwrotna stronę niż oczekuje użytkownik.
@SCAInet: Nie, kiedyś analizowałem studium przypadku czy ludzie co do zasady są dobrzy albo źli. To tak nie działa. Ludzie są adaptacyjni. Wszystko zależy od naszego dotychczas zdobytego doświadczenia życiowego, inteligencji, czasem przebytych traum i sytuacji w której akurat się znaleźliśmy. Świat nie jest czarno-biały.
@odomdaphne5113: Zatem domyślnie chodzi o wszystkich.
Co lepsze, później te korporacje płacą do NGOsow i promują podziały w społeczeństwie, żeby się czasem nikt takim praktykom nie przeciwstawił.