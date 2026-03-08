Unijna dyrektywa już wkrótce wymusi wzrost udziału kobiet we władzach spółek
Do 30 czerwca 2026 roku duże spółki giełdowe w całej Unii Europejskiej będą musiały zwiększyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych.Szkolna17PsychoFan
- #
- #
- #
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Komentarze (86)
najlepsze
Komisja Europejska ogłosiła nową Strategię Równości Płci na lata 2026-2030
W Skandynawii już to przerabiali. Wprowadzili parytet - 40% członków zarządów spółek musi być kobietami. Spowodowało to, że pojawiła się grupa określana jako "złote spódniczki" - kobiety których jedynym zajęciem jest zasiadanie w zarządach, często w kilku jednocześnie. Mają siedzieć, trzymać mordę w kuble, nie wychylać się i postępować według wskazań mądrzejszych od siebie. W zamian dostają pensję i firma ma spokój z debilnymi
@jagoslau: to przestaną się edukować, za to wszystkie będą patrzyły z góry na mężczyzn i społeczeństwo europejskie osiągnie to do czego eurokraci dążą – do Great Replacement.
@jagoslau: ale pieniądze zostaną w kieszeni odpowiednich kobiet. To jest systemowe niszczenie konkurencji w postacie facetów z klasy średniej. Bo nikt nie jest tak mocnym konkurentem dla elity jak mężczyźni z klasy średniej.
@jan-kowalski-507464: a tam nie ma odpowiedzialności?
Coś się stanie i trzeba będzie w sądzie płakać.