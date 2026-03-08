Wiecie, co da taki przepis w praktyce? ZASZKODZI KOBIETOM.



W Skandynawii już to przerabiali. Wprowadzili parytet - 40% członków zarządów spółek musi być kobietami. Spowodowało to, że pojawiła się grupa określana jako "złote spódniczki" - kobiety których jedynym zajęciem jest zasiadanie w zarządach, często w kilku jednocześnie. Mają siedzieć, trzymać mordę w kuble, nie wychylać się i postępować według wskazań mądrzejszych od siebie. W zamian dostają pensję i firma ma spokój z debilnymi Pokaż całość