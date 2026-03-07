Ja bym chciał nadgodziny zrobić u mnie w pracy. Ale to kosztuje szefa 200 % plus ZUS i podatki. I nie można bo za drogo. Ale w części firm zapłaci tobie szef pod stołem. I jak cię w-----a to możesz szantażować. Także dla szefa lepiej zatrudnić dodatkową osobę niż płacić pod stołem bo później w razie konfliktu to pracownicy są na wygranej pozycji.