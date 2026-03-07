Aktualizacja. "Kupiłem mieszkanie, balkony się obrywają, deweloper ma nas w Pomo
Dom Development odpowiada na pytania Fakty Plus ws. problemów technicznych balkonów przy Pięknej 21 we Wrocławiu. Spór ostrasznyposterunkowy
Komentarze (40)
Obecnie jak chce się kupić mieszkanie to idzie się ogląda i patrzy co jest nie tak. Jest gówniano zrobione to wychodzisz.
Deweloperzy dostali bólu d--y, że klient nie kupuje dziury w ziemi.
Tego nie zobaczysz w gotowym budynku. Musiałbyś widzieć czy zbroją jak trzeba, czy zbrojenie nie leży w glinie przed ułożeniem, czy otulina zbrojenia prawidłową itd. Dobrze oglądać już na etapie budowy.
Śmiem twierdzić, że balkony nadal robią ogromne wrażenie!
Ja
@moderacja_spadnie_z_rowerka: O i to jest w zasadzie idealne podsumowanie. Pożałować parę tysięcy, pewnie jeden procent wartości na odbiór przez niezależnego eksperta kupując mieszkanie na lata... Brak słów na opisanie takiego braku odpowiedzialności. No ale tak zadecydowali, to teraz miłego bujania się z tym tematem pewnie kolejne pięć lat.
@El_Kamilos23: silikaty to chyba obecnie najlepszy materiał na ściany murowane. Gdybym budował dom, to na pewno z silikatów.
Na to żeby poziom był ok ścieli górę biegu schodowego razem ze zbrojeniem.
xD Pan Sebastian niech pozywa developera, a sąsiedzi z dołu Pana Sebastiana za zakłócanie spokoju
*Balkony na dwa lata