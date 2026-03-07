Ogólnie to chyba strach każdego kupującego mieszkanie, a na pewno mój: wyłożę na coś wszystkie oszczędności i zakredytuję się na lata, a po jakimś czasie okaże się, że tam się nie da mieszkać albo są poważne problemy. Czasami wolę najem - wypowiadam umowę i za miesiąc czy kilka mnie nie ma. Nie przejmuję się patologią za ścianą, bezdomnymi srającymi na klatce, zwariowanym sąsiadem z siekierą, pitbulami biegającymi po podwórku, poważnymi ukrytymi awariami, Pokaż całość