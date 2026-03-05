W Norwegii odkryto największe w Europie złoże pierwiastków ziem rzadkich
Badania wskazują, że 19% tlenków w złożu Fen to neodym i prazeodym (NdPr), ważne materiały do produkcji wysokowydajnych magnesów. Złoże zawiera również znaczne ilości niobu i toru. Według Eurostatu, w 2024 roku 95% importu pierwiastków ziem rzadkich do UE pochodziło z Chin, Malezji i Rosji.portal_przemyslowy
Komentarze (44)
Jest wiele krajów, które mają takie złoża, ale nie wydobywają ze względu na środowisko.
Na poziomie państw jak najbardziej pieniądz robi pieniądz. Im kasa nie jest potrzebna na już, mogą sobie spokojnie zorganizować właśne firmy do wydobycia, do zdobycia technologii itd.
Jak jesteś biedny i kasa jest potrzebna na już to podpisujesz umowę z firmą z USA/Francji, UK i płacisz haracz za to, że pomogą ci w wydobyciu i zorganizują przetworzenie tego.
A jak będą te surowce i tak wysyłać do biednych krajów, żeby je tam przetworzyć, to średnio wpływa to na europejską niezależność.
Ja wiem, że w Polsce niejeden kuc zasra własne podwórki jeżeli da mu to dwa dolary więcej zysku (a czasem nawet nie jemu tylko sprawującemu władzę Nadjanuszowi), ale nie do końca jest tak jak myślisz. Zasady wspólnego
Nierozsądni ci wikingowie ( ͡° ͜ʖ ͡°)