Tych złóż nie jest tak mało na świecie. Cały czas problemem jest ich przetwarzanie, często okropnie wyniszczające środowisko. Nawet jeśli będziemy chcieli to przetwarzać w Europie to na pewno będziemy to robić w jakiś bezpieczniejszy sposób, a jednocześnie droższy.



A jak będą te surowce i tak wysyłać do biednych krajów, żeby je tam przetworzyć, to średnio wpływa to na europejską niezależność.