Hity

tygodnia

Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
Kolejny bezczelny lekarz. 400 zł za 10 min wizyty? Od maja 5 min!
3273
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
Skandal w rządowej klinice. Bogaci leczyli raka szybciej.
3140
Dyskryminacja mężczyzn wbudowana w system podatkowy.
2782
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
2524
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
Jak Okraść Społeczeństwo na Własną Emeryturę Przewodnik po Polskich Przywilejac
2454

Powiązane tagi